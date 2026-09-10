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Регион
Опубликовано 10 сентября, 09:02

Премьер Японии приняла важное решение по России

Депутат Судзуки: Премьер Японии Такаити подтвердила важность отношений с Россией

Обложка © ТАСС / EPA / JIJI PRESS

Обложка © ТАСС / EPA / JIJI PRESS

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала тезис о значимости связей между Токио и Москвой. Об этом ТАСС сообщил депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки по итогам личной встречи с главой правительства.

«Я ей указал на важность японско-российских отношений. Премьер-министр также сказала о том, что японско-российские отношения важны», — цитирует агентство парламентария.

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Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые совершил визит на Итуруп, в связи с чем Токио заявил решительный протест. Премьер Японии Санаэ Такаити пожаловалась на осложнение отношений с РФ. Затем российского посла вызвали в МИД Японии. Москва ответила, вызвав японского посла, однако дипломат не смог явиться ни 14, ни 17 августа.

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Наталья Афонина
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