Премьер Японии приняла важное решение по России
Депутат Судзуки: Премьер Японии Такаити подтвердила важность отношений с Россией
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Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала тезис о значимости связей между Токио и Москвой. Об этом ТАСС сообщил депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки по итогам личной встречи с главой правительства.
«Я ей указал на важность японско-российских отношений. Премьер-министр также сказала о том, что японско-российские отношения важны», — цитирует агентство парламентария.
Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые совершил визит на Итуруп, в связи с чем Токио заявил решительный протест. Премьер Японии Санаэ Такаити пожаловалась на осложнение отношений с РФ. Затем российского посла вызвали в МИД Японии. Москва ответила, вызвав японского посла, однако дипломат не смог явиться ни 14, ни 17 августа.
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