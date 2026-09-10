Премьер Японии приняла важное решение по России

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити поддержала тезис о значимости связей между Токио и Москвой. Об этом ТАСС сообщил депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки по итогам личной встречи с главой правительства.

«Я ей указал на важность японско-российских отношений. Премьер-министр также сказала о том, что японско-российские отношения важны», — цитирует агентство парламентария.