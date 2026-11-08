Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Калининграда в Екатеринбург, вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге из-за технической неисправности. На борту находились более 150 пассажиров, сообщает SHOT.

По данным источника, лайнер успел набрать высоту более 11 тысяч метров, когда в кабине пилотов сработала сигнализация о снижении уровня масла в одном из двигателей. Экипаж принял решение изменить маршрут и направиться в аэропорт Пулково.

Самолёт благополучно приземлился в штатном режиме. После посадки технические специалисты осмотрели воздушное судно и обнаружили утечку масла.

Ранее Life.ru сообщал о похожей внештатной ситуации с самолётом авиакомпании «Победа». 4 ноября Boeing 737-800, выполнявший рейс из Минска в Москву, столкнулся с отказом одного из двигателей при заходе на посадку во Внуково. Пилоты передали диспетчерам сигнал срочности, но сумели безопасно завершить полёт.