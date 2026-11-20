В аэропорту итальянского города Генуя имени Христофора Колумба временно приостановили полёты из-за сообщений о появлении беспилотников. Воздушное пространство вокруг авиагавани закрыли примерно на два часа вечером 19 ноября. Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным итальянских СМИ, среди затронутых рейсов оказался самолёт ITA Airways, направлявшийся в Рим-Фьюмичино. Борт уже находился на взлётной полосе, когда экипажу не разрешили вылет. Пассажиров попросили покинуть самолёт, а после завершения проверок и снятия ограничений они смогли вернуться на борт.

Сообщения о возможном появлении дронов поступили с восточной и западной сторон взлётно-посадочной полосы. После проверки территории ограничения на полёты сняли вскоре после 22:00 по местному времени. Работа аэропорта постепенно возобновилась.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы и авиационные службы. Информация о том, кому принадлежали беспилотники и кто управлял ими, пока не установлена.

Ранее на пляже Балтийского моря в Польше обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата, похожего на беспилотник. К выяснению происхождения находки подключились военные и прокуратура. Необычный предмет заметил случайный прохожий в населённом пункте Карвя Поморского воеводства. Объект был частично засыпан песком, а его длина, по информации радиостанции RMF FM, составляла около двух метров.