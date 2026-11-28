Академик Онищенко назвал регионы России с высоким риском заражения мышиной лихорадкой
Онищенко: Заразиться мышиной лихорадкой можно без прямого контакта с грызунами
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В 2026 году риск заразиться мышиной лихорадкой особенно высок в Башкирии, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Ярославской области, предупредил академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценке, в 2027 году ситуация может остаться неблагоприятной.
«Заразиться можно даже без прямого контакта с грызунами — через пыль, содержащую частицы их высохших выделений», — отметил учёный в эфире радио Sputnik.
Чтобы снизить риск заражения, специалист призвал активнее бороться с грызунами и проводить дезинфекцию как в жилых помещениях, так и в хозяйственных постройках.
Напомним, в Альметьевске за две недели госпитализировали 30 человек с подозрением на мышиную лихорадку. Девятерых выписали, у шести диагноз подтвердился. Ещё 21 пациент к 22 ноября оставались на обследовании.