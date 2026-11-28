В 2026 году риск заразиться мышиной лихорадкой особенно высок в Башкирии, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Ярославской области, предупредил академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценке, в 2027 году ситуация может остаться неблагоприятной.

«Заразиться можно даже без прямого контакта с грызунами — через пыль, содержащую частицы их высохших выделений», — отметил учёный в эфире радио Sputnik.

Чтобы снизить риск заражения, специалист призвал активнее бороться с грызунами и проводить дезинфекцию как в жилых помещениях, так и в хозяйственных постройках.