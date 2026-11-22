В Альметьевске за последние две недели 30 человек попали в больницу с подозрением на мышиную лихорадку. Один из пациентов связывает своё заражение с обычной заменой автомобильных колёс в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям издания, обследование на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) продолжают проходить 21 человек. Ещё девятерых медики уже отправили домой, причём у шести выписанных инфекция подтвердилась. Новые пациенты продолжают обращаться за медицинской помощью.

Один из пострадавших рассказал, что незадолго до болезни отправился в гараж, чтобы установить зимние шины. Во время работы мужчина вдохнул большое количество пыли, а спустя некоторое время почувствовал недомогание. Впоследствии его состояние потребовало госпитализации.

Опасность подобных помещений связана с грызунами, которые способны распространять возбудителей ГЛПС. Заражение происходит в том числе при попадании в дыхательные пути мельчайших частиц высохших выделений мышей. Поэтому источником риска могут стать не только гаражи, но и подвалы, дачные домики, сараи.

Эпидемиологическая обстановка в Татарстане вызывает обеспокоенность. По данным, озвученным региональными санитарными службами 30 октября, с начала 2026 года зарегистрировали 553 случая заболевания — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Уфы, который едва не лишился зрения после заражения мышиной лихорадкой. Мужчина предположил, что подхватил инфекцию во время ремонта у родственников. Болезнь сопровождалась высокой температурой, поражением почек и серьёзным ухудшением зрения.