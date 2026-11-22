Академик Онищенко призвал помочь Казахстану побороть «валящий с ног вирус»
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России стоит предложить Казахстану помощь в поиске возбудителя инфекции, который «валит с ног», считает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, у казахстанских врачей высокая квалификация, однако причину заболевания до сих пор не удалось установить.
«Мы должны предложить свою помощь, тем более в рамках ЕАЭС такого рода договоры существуют, мы их выполняем», — заявил эпидемиолог в беседе с «Абзацем».
Он напомнил, что Алма-Ату и Москву связывает прямой поезд. В обязанности проводников входит реагировать на признаки инфекции у пассажиров. За помощью могут обратиться и автомобилисты, вернувшиеся из Казахстана.
Напомним, с 1 по 20 ноября детская инфекционная больница Алма-Аты приняла 14 166 обращений. По данным городского управления здравоохранения, госпитализация потребовалась 2773 детям. Местные санитарные службы связывают рост заболеваемости с сезонным распространением ОРВИ и гриппа.