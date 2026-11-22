России стоит предложить Казахстану помощь в поиске возбудителя инфекции, который «валит с ног», считает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, у казахстанских врачей высокая квалификация, однако причину заболевания до сих пор не удалось установить.

«Мы должны предложить свою помощь, тем более в рамках ЕАЭС такого рода договоры существуют, мы их выполняем», — заявил эпидемиолог в беседе с «Абзацем».

Он напомнил, что Алма-Ату и Москву связывает прямой поезд. В обязанности проводников входит реагировать на признаки инфекции у пассажиров. За помощью могут обратиться и автомобилисты, вернувшиеся из Казахстана.