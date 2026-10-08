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Опубликовано 8 октября, 06:08

«Академик Пашин» вернулся в Мурманск после полугодового похода

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Танкер Северного флота «Академик Пашин» завершил полугодовой дальний поход и вернулся в Мурманск. Всё это время судно обеспечивало корабли и суда Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

После прибытия в порт капитан танкера Михаил Суханов доложил начальнику штаба материально-технического обеспечения флота контр-адмиралу Владимиру Гореву о выполнении поставленных задач.

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А ранее большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели комплекс стрельб в Баренцевом море. Манёвры прошли в рамках планового тактического учения Северного флота. Экипажи действовали в составе корабельной поисково-ударной группы. Моряки совместно с подлодками и противолодочной авиацией отрабатывали поиск и уничтожение субмарины условного противника.

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Тимур Хингеев
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