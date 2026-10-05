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Опубликовано 5 октября, 12:56

«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» показали мощь ВМФ на учениях

Корабли Северного флота отработали уничтожение подлодки в Баренцевом море

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели комплекс стрельб в Баренцевом море. Манёвры прошли в рамках планового тактического учения Северного флота.

«Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» показали мощь ВМФ на учениях. Видео © Telegram / Минобороны России

Экипажи действовали в составе корабельной поисково-ударной группы. Моряки совместно с подлодками и противолодочной авиацией отрабатывали поиск и уничтожение субмарины условного противника.

Отдельный эпизод посвятили противовоздушной обороне. Расчёты корабельных комплексов «Кинжал» открыли огонь по имитированной воздушной цели — светящейся авиабомбе, которую поставил самолёт Ил-38. Также применялись средства радиоэлектронной борьбы.

В двустороннем эпизоде участвовали две подводные лодки Северного флота: одна действовала вместе с противолодочными силами, вторая изображала противника. На завершающем этапе экипажи применили противолодочное вооружение. По имитированной подводной цели выполнили стрельбы из реактивных бомбомётных установок и торпедами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Северный флот впервые провёл корабли ВМФ через пролив Шокальского. Отряд вышел через пролив в Карское море, а экипажи по пути отработали действия по повышению боевой готовности. Военные также оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей российского ВМФ.

Больше новостей о кораблях, вооружении и военных манёврах — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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