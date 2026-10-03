«Князь Вещий Олег» вышел на разведку: Минобороны показало работу необычного дрона под Сумами

Расчёт беспилотника «Князь Вещий Олег» группировки войск «Север» обеспечил объективный контроль удара по позициям ВСУ в Сумской области. Кадры работы подразделения опубликовало Минобороны России.

Расчёт КВО обеспечил контроль поражения позиций ВСУ. Видео © Минобороны России

Операторы отдельного разведывательного батальона 44-го армейского корпуса сначала провели воздушную разведку и выявили участок сосредоточения украинских сил. Координаты обнаруженной цели передали на командный пункт.

После нанесения удара КВО продолжил наблюдение с воздуха и зафиксировал его результат. На опубликованном ведомством видео также показана подготовка аппарата к вылету.

В Минобороны добавили, что управление боевой работой в зоне СВО поддерживается по оптоволоконным и спутниковым каналам связи. Они используются для передачи данных между расчётами и пунктами управления.

«Князь Вещий Олег» начали применять в зоне СВО ещё в ноябре 2025 года. Life.ru тогда писал, что дрон способен вести разведку на расстоянии до 45 километров. Весной аппарат уже использовали для поиска позиций ВСУ, после чего его расчёт навёл артиллерию на цели под Добропольем. Там операторы обнаружили опорный пункт и место управления беспилотниками, а координаты передали гаубичному дивизиону.