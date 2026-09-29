Северный флот впервые провёл корабли ВМФ через пролив Шокальского

Отряд кораблей Северного флота впервые в истории Военно-морского флота России прошёл проливом Шокальского и вышел в Карское море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошёл проливом Шокальского», — указано в сообщении.

При прохождении пролива на кораблях объявили учебную тревогу с целью повышения боевой готовности для прохождения узкости. Ледовую разведку осуществил экипаж вертолёта Ка-29, который подняли с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».

В пресс-службе добавили, что в ходе прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей Военно-морского флота России.

Пролив Шокальского расположен между островами Октябрьской Революции и Большевик в составе архипелага Северная Земля. Через него отряд кораблей прошёл в акваторию Карского моря.

Ранее отряд Северного флота вышел из Североморска и отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Группу возглавил патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». В состав отряда также вошли большой десантный корабль «Кондопога», спасательное буксирное судно «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов».