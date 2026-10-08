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Опубликовано 8 октября, 05:31

В РВСН началась плановая проверка Владимирского ракетного объединения

Мобильные ракетные комплексы «Ярс» начали манёвры на маршрутах боевого патрулирования в ходе контрольной проверки Владимирского ракетного объединения РВСН. Военные отрабатывают смену позиций, рассредоточение и действия на местности, которую по сценарию учений считают заражённой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В РВСН проходит проверка. Видео © Telegram / Минобороны России

По замыслу проверки расчёты должны не просто совершить марш, но и организовать работу на новых полевых позициях. Военнослужащие оборудуют их, маскируют технику и выставляют охранение. При перемещении подразделения также преодолевают условно заражённые участки. Маршруты и районы действий контролируют с воздуха. Для поиска условных диверсантов и разведки местности задействованы армейская авиация и беспилотники подразделений РВСН.

Проверка проводится в рамках командно-штабного учения под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Комиссия командования оценит подготовку органов управления и действия ракетных расчётов.

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