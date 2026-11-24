Академия Плющенко проиграла борьбу за грант на ледовую постановку
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Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» не получила грант на 24,1 миллиона рублей для постановки ледового шоу «Снежная королева». Это следует из данных Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
Координационный комитет фонда утвердил список победителей первого грантового конкурса 2027 года. В него вошли проекты Татьяны Навки и Ильи Авербуха. На постановку ледовых спектаклей «Царь Салтан» и «Летучий корабль» выделят по 19,9 миллиона рублей.
В прошлом году Навка и Плющенко уже пытались получить государственное финансирование для этих постановок, однако обоим отказали. При повторной подаче заявки команда Навки сократила запрашиваемую сумму на 12,9 миллиона рублей. Академия Плющенко оставила её без изменений.
Напомним, летом заявка «Ангелов Плющенко» на государственный грант вызвала общественный резонанс на фоне перехода сына олимпийского чемпиона Александра в сборную Азербайджана. Позднее в Госдуме вступились за Евгения Плющенко. Там подчеркнули, что сама подача заявки не гарантирует получения финансирования, а проект должен пройти конкурсный отбор. Кроме того, парламентарии отметили востребованность ледовых шоу среди российских зрителей.