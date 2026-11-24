Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» не получила грант на 24,1 миллиона рублей для постановки ледового шоу «Снежная королева». Это следует из данных Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Координационный комитет фонда утвердил список победителей первого грантового конкурса 2027 года. В него вошли проекты Татьяны Навки и Ильи Авербуха. На постановку ледовых спектаклей «Царь Салтан» и «Летучий корабль» выделят по 19,9 миллиона рублей.

В прошлом году Навка и Плющенко уже пытались получить государственное финансирование для этих постановок, однако обоим отказали. При повторной подаче заявки команда Навки сократила запрашиваемую сумму на 12,9 миллиона рублей. Академия Плющенко оставила её без изменений.