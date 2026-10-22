В Госдуме вступились за Плющенко после скандала с грантом на 24 млн рублей

Депутат Госдумы Светлана Журова выступила в защиту Евгения Плющенко, чью академию раскритиковали за попытку получить государственный грант в размере 24,1 миллиона рублей для постановки ледового шоу «Снежная королева».. Олимпийская чемпионка считает, что оценивать необходимо сам проект, а не решение сына фигуриста выступать за другую страну. Об этом она рассказала РИА «Новости».

По словам Журовой, подача заявки ещё не гарантирует получения бюджетных средств. Академии «Ангелы Плющенко» предстоит пройти конкурсный отбор и доказать, что предложенное ледовое представление действительно заслуживает поддержки.

Парламентарий отметила, что шоу двукратного олимпийского чемпиона пользуются спросом у российских зрителей и ориентированы прежде всего на отечественную аудиторию. Поэтому претензий непосредственно к содержанию проекта она не видит.

При этом Журова предположила, что критика грантовой заявки связана не столько с будущим представлением, сколько с переходом 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Весной фигурист сменил спортивное гражданство и получил возможность выступать на международных соревнованиях под флагом другой страны.

Сам Евгений Плющенко также ответил на критику. Фигурист подчеркнул, что вместе с супругой продолжает жить и работать в России, развивает академию и платит налоги. Он добавил, что на семейные ледовые шоу регулярно приглашают воспитанников детских домов, юных спортсменов и участников СВО.