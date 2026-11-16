Актёров Оксану Акиньшину и Данилу Козловского впервые заметили на совместной прогулке с маленьким сыном Лео. Звёздная пара провела время в подмосковном музее-заповеднике «Архангельское», где её запечатлели фотографы издания Super .

На опубликованных кадрах артисты неспешно гуляют по территории усадьбы с детской коляской. Вместо привычных для светских мероприятий нарядов Акиньшина и Козловский выбрали повседневную одежду, не привлекая лишнего внимания.

Ранее Life.ru сообщал, что Ольга Зуева обвинила Данилу Козловского в существенном сокращении выплат на их общую дочь. По словам актрисы, после возобновления финансовой помощи сумма оказалась на 80% меньше прежней. Зуева также рассказала о предложении разделить расходы на ребёнка поровну, не учитывая часть затрат на жильё и повседневный уход. Разногласия бывших возлюбленных стали предметом судебного разбирательства.