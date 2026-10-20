Ольга Зуева: Козловский возобновил алименты, сократив их на 80%

Актёр Данила Козловский возобновил выплаты на содержание шестилетней дочери, однако перечисленная сумма оказалась примерно на 80% меньше прежней. Об этом заявила его бывшая возлюбленная Ольга Зуева, которая продолжает добиваться алиментов через суд.

По словам актрисы, первый перевод с назначением «АЛИМЕНТЫ» поступил спустя неделю после её публичного заявления о прекращении финансовой поддержки дочери. При этом деньги за предыдущие месяцы Козловский, как утверждает Зуева, до сих пор не компенсировал.

«Данной суммы недостаточно даже для оплаты аренды квартиры», — написала она в своём Telegram-канале, приложив к публикации банковскую справку и скриншот судебного дела.

Зуева рассказала, что ещё в сентябре 2025 года Козловский самостоятельно сократил ежемесячные выплаты на 20%. После почти полугода безуспешных переговоров она обратилась в суд. 2 июня мировой судья постановил взыскивать с актёра четверть всех видов дохода, однако уже 23 июня приказ отменили по возражению его представителя. В июле Зуева подала новый иск в Савёловский районный суд Москвы.

Позднее актриса получила письмо от представителя Козловского с обоснованием уменьшенной суммы. По её словам, сторона артиста предложила делить расходы на дочь пополам, исключив из расчётов аренду жилья, мебель для детской комнаты и отдых ребёнка. Зуева возмутилась тем, что ежедневная забота о дочери, которая живёт вместе с ней в Нью-Йорке, при этом не учитывается.

«Время, когда можно было вести себя гадко в расчёте на то, что никто об этом не узнает, закончилось», — заключила актриса. Очередное судебное заседание назначено на 20 октября. По ходатайству стороны Козловского оно должно пройти в закрытом режиме.