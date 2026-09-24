«Акнекутановые дети»: Блогерша-врач сняла видео для беременных о лекарствах от акне и получила угрозу судом

Врач-организатор здравоохранения Евгения Яшан рассказала о споре с представителем производителя препарата «Акнекутан» после публикации ролика о рисках рождения ребёнка-инвалида из-за приёма ретиноидов во время беременности. По её словам, от неё потребовали убрать упоминание лекарства из видео об «акнекутановых детях» и пригрозили обращением в суд.

Поводом стал ролик, в котором Яшан привела историю женщины, родившей ребёнка с расщелиной и энцефалоцеле. При этом врач не утверждала, что причиной конкретного случая стал именно «Акнекутан», а после истории обратилась к официальной инструкции препарата.

Действующее вещество «Акнекутана» — изотретиноин. В инструкции говорится о риске тяжёлых врождённых пороков при его применении во время беременности. В их числе указаны аномалии центральной нервной системы, лица, органов зрения и слуха, сердца, вилочковой и паращитовидных желёз. Также отмечается повышение частоты самопроизвольных абортов. Это блогерша и разъяснила. Врач лишь пересказала сведения из официальной инструкции и не связывала приём препарата с конкретным случаем рождения ребёнка.

По словам Яшан, после публикации с ней связался представитель производителя и потребовал удалить из ролика любое упоминание торгового названия препарата. Обсуждение продолжалось около десяти дней. В итоге сторонам удалось урегулировать разногласия, и до суда дело не дошло. Сам «Акнекутан» является рецептурным препаратом для лечения тяжёлых форм акне.

Ранее дерматолог Марият Мухина предупредила, что приём системных ретиноидов от акне может вызывать тяжёлые последствия — от гиперостоза до почечной недостаточности. Она советует перед назначением обследовать эндокринную систему и фосфорно-кальциевый обмен, а среди других рисков называет боли в суставах и мышцах, проблемы со зрением и слухом, а также поражения кожи, почек, печени и поджелудочной.