«Акрон» сенсационно обыграл лидера РПЛ «Динамо» со счётом 3:1

Московское «Динамо» неожиданно уступило тольяттинскому «Акрону» со счётом 1:3 и прервало серию из семи побед подряд в Российской премьер-лиге. Лидер чемпионата не сумел справиться с командой из нижней части таблицы и теперь рискует потерять первое место по итогам 12-го тура.

Встреча прошла 24 октября на «Солидарность Самара Арене». Хозяева открыли счёт уже на 17-й минуте благодаря Артёму Шуманскому, однако после перерыва бело-голубые восстановили равенство. На 55-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

Решающим стал заключительный отрезок встречи. На 70-й минуте Кристиян Бистрович вновь вывел «Акрон» вперёд, а уже в компенсированное время Максим Болдырев установил окончательный счёт — 3:1. Для московского клуба это поражение стало первым после девяти побед подряд во всех турнирах. До поездки в Самару динамовцы выиграли семь встреч чемпионата, но продолжить успешную серию не смогли.

Несмотря на осечку, «Динамо» пока сохраняет лидерство в РПЛ с 25 очками. Однако «Зенит», имеющий 24 балла, и «Спартак» с 23 очками ещё могут обойти москвичей по итогам тура. «Акрон» благодаря победе набрал 12 очков и поднялся на 12-е место.

Следующий матч подопечные Сандро Шварца проведут 31 октября дома против грозненского «Ахмата». Тольяттинцы 1 ноября отправятся в гости к калининградской «Балтике».

Ранее Life.ru рассказывал, как московское «Динамо» впервые с 2024 года возглавило таблицу РПЛ после победы над казанским «Рубином». Тогда бело-голубые выиграли со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника соперника Жахонгира Урозова и одержали шестую победу подряд в чемпионате. Этот успех позволил столичному клубу выйти на первое место.