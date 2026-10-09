Кириченко начал с победы: «Ростов» прервал беспроигрышную серию «Акрона»

«Ростов» со счётом 1:0 победил тольяттинский «Акрон» в стартовом матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол встречи был забит во второй компенсированной к первому тайму минуте.

Иван Комаров отличился прямым ударом со штрафного. В начале второго тайма Тимур Сулейманов отправил мяч в ворота «Акрона», однако после просмотра видеоповтора гол отменили из-за офсайда.

Матч стал первым для «Ростова» под руководством Дмитрия Кириченко. Специалист возглавил команду 26 сентября, сменив испанца Джонатана Альбу. До назначения нового тренера ростовчане шли на 12-м месте с восемью очками и перед паузой на матчи сборных потерпели два крупных поражения подряд — от «Спартака» и московского «Динамо» со счётом 0:3.

После победы «Ростов» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон», в свою очередь, прервал серию из четырёх матчей без поражений и с восемью очками занимает 13-ю строчку.

Для Кириченко работа в Ростове — возвращение в хорошо знакомый клуб. Во время игровой карьеры он выступал за ростовскую команду, а позднее входил в её тренерский штаб. В качестве футболиста Кириченко также защищал цвета ЦСКА, с которым стал чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. За сборную России нападающий провёл 12 матчей и забил четыре мяча.

В следующем туре «Ростов» 18 октября сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Акрон» 17 октября на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».