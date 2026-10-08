Новый испанец у руля: «Родина» объявила о назначении Джонатана Альбы главным тренером

Московский футбольный клуб «Родина» назначил испанца Джонатана Альбу главным тренером. О заключении соглашения 8 октября сообщила пресс-служба команды.

Испанец Джонатан Альба возглавил московский футбольный клуб «Родина». Видео © Telegram /ФК «Родина»

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Вместе с ним в столичный коллектив перешли Альваро и Мануэль Сайабера. Оба помощника уже приступили к работе с футболистами.

Свою карьеру в России Альба начал в 2018 году, когда вошёл в штаб «Ростова» в качестве тренера-аналитика. Спустя семь лет он возглавил донскую команду. Кроме того, с 2021-го испанец занимает аналогичную должность в национальной сборной страны.

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин положительно оценил приход нового наставника. Руководство высоко отметило его деятельность в предыдущем клубе, особенно подход к анализу данных и подготовке игроков.

«Уверен, что под руководством Джонатана «Родина» прибавит в балансе и игровой дисциплине. Безусловно, знание лиги, отсутствие бытовой адаптации и языкового барьера станут существенным преимуществом на старте работы Джонатана и его штаба», — сказал Погонин.

«Родина» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. 11 октября клуб сыграет с ЦСКА на выезде.

Ранее Life.ru сообщал об уходе Джонатана Альбы из «Ростова». Сотрудничество прекратилось 24 сентября по взаимному согласию сторон. Вместе с наставником команду покинул и его штаб. Незадолго до этого московская «Родина» рассталась с Хуаном Диасом. Об отставке испанца объявили 21 сентября. Временно исполнять обязанности главного тренера поручили Барсегу Киракосяну, которому помогали Александр Димидко и Егор Новосадов.