Второй испанский тренер за неделю покинул клуб РПЛ

Второй испанский тренер за несколько дней покинул клуб Российской премьер-лиги. «Ростов» объявил о прекращении сотрудничества с Джонатаном Альбой, который возглавлял команду с февраля 2025 года. Вместе с ним уходит весь тренерский штаб, сообщается на сайте команды.

Стороны расстались по обоюдному решению. В клубе отметили, что в последнее время Альба и его коллеги совмещали работу в «Ростове» и сборной России. Теперь руководство считает необходимым, чтобы новый штаб полностью сосредоточился на турнирных задачах команды.

Имя следующего главного тренера пока не объявлено. В «Ростове» пообещали представить нового наставника в ближайшее время.

Альба пришёл в ростовский клуб ещё в 2018 году в качестве тренера-аналитика. В феврале 2025-го он сменил Валерия Карпина, который тогда сосредоточился на работе со сборной России. В нынешнем сезоне «Ростов» после девяти туров набрал восемь очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ.

Альба стал уже вторым испанским специалистом, покинувшим клуб РПЛ за несколько дней. 21 сентября московская «Родина» рассталась с Хуаном Диасом, под руководством которого команда ранее впервые вышла в Премьер-лигу. После девяти туров дебютант занимал 15-е место с пятью очками.