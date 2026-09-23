Fan ID на Кубок России 2026: где нужна карта болельщика с 1 октября Оглавление Главное С какого числа Fan ID нужен на Кубок России На какие матчи Кубка России нужен Fan ID На какие матчи Кубка России Fan ID не нужен Какие ближайшие матчи Кубка России пройдут после введения Fan ID Как оформить Fan ID через Госуслуги Как купить билет и пройти на матч по Fan ID Что делать, если билет на Кубок России уже куплен Нужен ли Fan ID детям Почему Fan ID расширили на Кубок России FAQ: Fan ID и Кубок России С 1 октября 2026 года Fan ID станет обязательным на матчах Кубка России на стадионах РПЛ и в финале. Объясняем, где карта нужна, где нет, как её оформить и что делать с билетом. Fan ID станет обязательным на матчах Кубка России на стадионах РПЛ с 1 октября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 октября 2026 года правила посещения матчей Кубка России по футболу меняются. Карта болельщика, или Fan ID, станет обязательной на кубковых встречах, которые проходят на стадионах, принимающих матчи Российской Премьер-лиги, а также на финале турнира. Решение закреплено распоряжением Правительства РФ от 22 сентября 2026 года № 2601-р. Life.ru объясняет, на какие матчи теперь понадобится Fan ID, где можно будет обойтись без карты, как оформить её через Госуслуги и что делать, если билет уже куплен.

Главное

• Новые правила вступают в силу 1 октября 2026 года.

• Fan ID нужен на матчах Кубка России, если игра проходит на стадионе, принимающем матчи РПЛ.

• На финальном матче Кубка России карта болельщика обязательна независимо от стадии турнира.

• Если матч проходит на арене клуба Первой или Второй лиги, которая не принимает РПЛ, требование Fan ID не применяется.

• Критерий — место проведения, поэтому правило может затронуть и Путь регионов, если встречу проведут на стадионе РПЛ.

• Карту оформляют отдельно на каждого зрителя, включая детей до 14 лет.

С какого числа Fan ID нужен на Кубок России

Новый порядок начинает действовать 1 октября 2026 года. Правительство изменило перечень официальных спортивных соревнований, на которых обязательна идентификация и аутентификация зрителей. В перечень добавили мужской Кубок России по футболу — но не все его матчи без исключения.

В документе отдельно указаны две категории: кубковые матчи на стадионах, которые принимают игры чемпионата России среди клубов Премьер-лиги, и финальный матч Кубка России.

На какие матчи Кубка России нужен Fan ID

С 1 октября карта болельщика понадобится зрителям на кубковых матчах, проходящих на аренах РПЛ. Это означает, что главным ориентиром становится не название стадии и даже не принадлежность обеих команд к Премьер-лиге, а стадион, на котором проводится встреча.

Например, матч Пути РПЛ на домашней арене клуба Премьер-лиги подпадает под новые правила. То же правило может применяться и к матчу Пути регионов, если его проведут на стадионе, который принимает матчи РПЛ. Финал Кубка России остаётся отдельным пунктом: Fan ID на нём обязателен.

Fan ID на Кубке России: на каких матчах карта болельщика нужна с 1 октября 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На какие матчи Кубка России Fan ID не нужен

Если встреча проходит на стадионе клуба Первой или Второй лиги, который не входит в перечень арен, принимающих матчи РПЛ, карта болельщика по новому распоряжению не требуется.

Поэтому ситуация, когда клуб Премьер-лиги приезжает в гости к команде из более низкого дивизиона, сама по себе не делает Fan ID обязательным. Перед покупкой билета важнее проверить конкретную арену матча.

Отдельное расписание матчей Пути регионов — в материале «Путь регионов Кубка России 2026/27: расписание и результаты».

Какие ближайшие матчи Кубка России пройдут после введения Fan ID

Следующий тур группового этапа Пути РПЛ запланирован на 13–15 октября. По актуальному календарю РФС в эти даты должны пройти восемь матчей. Для каждой встречи перед покупкой билета стоит перепроверить официально подтверждённую арену: именно она определяет необходимость Fan ID.

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Важно: расписание и место проведения отдельных встреч могут корректироваться. Для Fan ID решающим остаётся стадион, поэтому перед покупкой билета нужно проверять карточку матча на сайте РФС или клуба.

Актуальное расписание и результаты турнира смотрите в материале «Кубок России 2026/27: расписание, результаты и таблицы».

Как оформить Fan ID через Госуслуги

Карта болельщика оформляется в электронном виде. Пластиковый документ получать не нужно. Подать заявление можно через Госуслуги или приложение «Госуслуги Карта болельщика», а при необходимости подтвердить личность в МФЦ.

Базовый порядок такой:

1. Войти в подтверждённую учётную запись на Госуслугах и открыть услугу «Карта болельщика».

2. Проверить персональные и контактные данные.

3. Загрузить портретную фотографию по требованиям сервиса.

4. Подтвердить личность дистанционно доступным способом или посетить МФЦ с паспортом.

5. Дождаться уведомления: после одобрения электронная карта появится в личном кабинете.

Оформление самой карты бесплатное. Если Fan ID уже был оформлен для посещения матчей РПЛ, заново создавать отдельную «кубковую» карту не требуется: используется та же электронная карта болельщика.

Оформить Fan ID можно онлайн через Госуслуги — карта болельщика создаётся в электронном виде. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как купить билет и пройти на матч по Fan ID

Для матчей, подпадающих под систему Fan ID, номер карты используется при покупке или назначении владельца билета. После того как билет привязан к конкретному зрителю, в разделе «Карта болельщика» на Госуслугах формируется QR-код для прохода через турникет.

Если куплено несколько билетов, владельца нужно назначить на каждый. Без этого проходной QR-код не сформируется. На стадионе достаточно QR-кода; его можно открыть в приложении, а РФС также рекомендует заранее сохранить или распечатать код на случай проблем с мобильным интернетом.

Что делать, если билет на Кубок России уже куплен

Сам факт покупки билета до 1 октября не отменяет новые требования для матча, который состоится после вступления распоряжения в силу. Если конкретная встреча подпадает под Fan ID, билет необходимо назначить владельцу с действующей картой болельщика, чтобы получить QR-код для прохода. Точный порядок для конкретного матча стоит дополнительно проверять у клуба или билетного оператора.

Перед проходом на стадион болельщику нужно привязать билет к Fan ID и получить QR-код. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нужен ли Fan ID детям

Да. Карта болельщика оформляется отдельно на каждого зрителя, в том числе на ребёнка младше 14 лет. Заявление за ребёнка подаёт законный представитель. На матчах, где маленьких детей пропускают по бесплатному билету без отдельного места, карта болельщика всё равно требуется, если встреча входит в систему Fan ID.

Почему Fan ID расширили на Кубок России

До октября 2026 года карта болельщика уже применялась на матчах РПЛ, финале Кубка России и игре за Суперкубок. Новое распоряжение расширяет систему на остальные кубковые встречи, если они проводятся на стадионах РПЛ. В Минспорте объясняли расширение требования вопросами безопасности.

Fan ID нужен и детям: карту болельщика оформляют отдельно на каждого зрителя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

FAQ: Fan ID и Кубок России

С какого числа Fan ID действует на Кубке России?

С 1 октября 2026 года.

Fan ID нужен на всех матчах Кубка России?

Нет. Он обязателен на матчах, проходящих на стадионах, принимающих РПЛ, а также на финале турнира.

Нужен ли Fan ID на матче Пути регионов?

Зависит от стадиона. Если матч проходит на арене, принимающей игры РПЛ, карта нужна; если на обычном стадионе клуба Первой или Второй лиги — нет.

Нужна ли новая карта, если Fan ID уже есть?

Нет. Используется уже оформленная электронная карта болельщика.

Нужен ли Fan ID ребёнку?

Да, карту оформляют отдельно на каждого зрителя, включая детей до 14 лет.

Можно ли пройти только по билету?

На матчах, подпадающих под Fan ID, нет: билет должен быть связан с картой болельщика, после чего формируется QR-код для входа.

Где оформить Fan ID?

На Госуслугах, в приложении «Госуслуги Карта болельщика» или через МФЦ с подтверждением личности.

Авторы Александра Новоселова