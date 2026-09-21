Первая отставка сезона РПЛ: Хуан Диас покинул московскую «Родину»

Испанец Хуан Диас покинул пост главного тренера московской «Родины». О прекращении сотрудничества сообщила пресс-служба клуба. Вместе с наставником команду покинул и его тренерский штаб.

«Родина» благодарит Хуана Диаса и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. Ему будут помогать Александр Димидко и Егор Новосадов.

Диас возглавлял «Родину» с сентября 2025 года. Под его руководством москвичи выиграли Первую лигу и впервые в истории вышли в РПЛ. После девяти туров нынешнего сезона команда с пятью очками занимает 15-е место.

Ранее Life.ru сообщал, что «Крылья Советов» нанесли «Родине» четвёртое поражение подряд в РПЛ. Самарцы победили со счётом 2:1.