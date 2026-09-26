Автор рекордного гола на Евро-2004 возглавил «Ростов»

Дмитрий Кириченко назначен главным тренером «Ростова». О возвращении бывшего футболиста и тренера в донской клуб сообщила пресс-служба команды.

Для 49-летнего специалиста это очередной этап карьеры в «Ростове». Кириченко начинал большой футбольный путь в Таганроге, а с 1998 по 2001 год выступал за «Ростсельмаш». В дальнейшем он играл за ЦСКА и «Москву», становился обладателем Кубка УЕФА и дважды лучшим бомбардиром чемпионата России.

За сборную России Кириченко провёл 12 матчей и забил четыре мяча. На Евро-2004 он отличился на 67-й секунде встречи с Грецией. На протяжении 20 лет этот гол оставался самым быстрым в истории чемпионатов Европы, пока на Евро-2024 рекорд не побил албанец Недим Байрами, забивший Италии на 23-й секунде.

В тренерский штаб «Ростова» Кириченко вошёл в 2014 году. После ухода Курбана Бердыева в 2016-м он исполнял обязанности главного тренера и вместе с командой впервые в её истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя в квалификации амстердамский «Аякс».

В дальнейшем Кириченко возглавлял «Уфу», работал в штабах «Кайрата», иранского «Трактора» и «Сочи». С 2024 года он тренировал ивановский «Текстильщик», который по итогам сезона-2025/26 вывел в Первую лигу. В июле 2026 года специалист покинул команду.

На посту главного тренера «Ростова» Кириченко сменил испанца Джонатана Альбу, покинувшего клуб 24 сентября. Контракт с новым наставником рассчитан на два года. «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.