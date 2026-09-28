Аксаков прогнозирует снижение ключевой ставки лишь на 0,25% до конца года

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с журналистами признался, что не видит на данный момент благоприятных экономических условий для снижения ключевой ставки Центробанка. Если и ждать её падения до конца 2026 года, то лишь незначительного, добавил он. Это попало на видео Life.ru.

Аксаков не видит оснований для снижения ставки ЦБ. Видео © Life.ru

«Центробанк принимает решения по ключевой ставке, исходя из ситуации на финансовом рынке. Сейчас она, с точки зрения инфляции, складывается не самым лучшим образом. Инфляционное давление в последние месяцы начало нарастать. <...> Если и ждать снижения, то незначительного. Я ожидаю на 0,25%», — пояснил Аксаков.

Напомним, 11 сентября 2026 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это решение стало знаковым для рынка. Life.ru разбирался, что теперь будет с вкладами, кредитами, курсом рубля, ценами на недвижимость и фондовым рынком.