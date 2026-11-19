Движение поездов по Крымскому мосту рассчитывают возобновить 19 ноября ориентировочно с 16:00. Такой срок назвал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал восстановление железнодорожного сообщения. Видео © Telegram / «Аксёнов Z 82»

Восстановительные работы продолжаются после очередной атаки на транспортный переход. По словам руководителя региона, железнодорожники делают всё возможное, чтобы как можно скорее устранить её последствия.

«Наши железнодорожники прилагают героические усилия для ликвидации последствий вражеской атаки», — подчеркнул Аксёнов.

Сведения обо всех альтернативных вариантах перевозки пассажиров власти намерены публиковать на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Глава региона призвал жителей доверять официальным сообщениям и не распространять слухи.

«У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Мы со всем справимся», — добавил он.

Ранее Life.ru сообщал, что после ночной атаки БПЛА движение поездов по Крымскому мосту временно приостановили. По информации Минтранса России, пострадавших не было, специалисты приступили к оценке ущерба.