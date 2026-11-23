Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ после предотвращения предполагаемого покушения на бывшего сотрудника МГБ ДНР. Свою оценку работы спецслужб он опубликовал в канале в «Максе».

«Наши спецслужбы предотвратили убийство. Благодарю чекистов за эффективную работу по зачистке нашего региона от шпионов и предателей», — написал Аксёнов.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Крыму гражданина России, которого подозревают в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По версии следствия, мужчина передал украинской стороне сведения о местонахождении бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР, а также адрес его проживания. Life.ru публиковал кадры допроса задержанного в Крыму подозреваемого.