ФСБ России опубликовала видео допроса задержанного в Крыму мужчины, которого подозревают в сотрудничестве с военной разведкой Украины. По данным ведомства, россиянин передавал сведения о бывшем сотруднике Министерства госбезопасности ДНР, необходимые для организации покушения на него.

Допрос агента ГУР, следившего за экс-сотрудником МГБ ДНР. Видео © ЦОС ФСБ РФ

На записи мужчина рассказал, что познакомился с сотрудником украинских спецслужб по имени Артур в апреле 2023 года. Во время общения он упомянул своего клиента, который прежде работал в органах госбезопасности ДНР. Эта информация заинтересовала собеседника.

«Артур заинтересовался этим и, соответственно, мне дал задание съездить и посмотреть, где человек живёт. Я съездил, посмотрел и сообщил», — рассказал задержанный.

По информации ФСБ, мужчина ездил в Алушту и Севастополь, пытаясь установить местонахождение бывшего силовика. Полученные сведения он отправлял куратору через мессенджер. Для конспиративной связи подозреваемый приобрёл отдельный мобильный телефон.

Кроме того, задержанный признался, что передавал украинской стороне фотографии автомобиля с символикой специальной военной операции. Как отмечают в ФСБ, он также собирал информацию об общественно-политической обстановке на полуострове.

Фигурантом дела стал гражданин России 1990 года рождения. Ему вменяют государственную измену по статье 275 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд отправил мужчину под стражу.

Ранее Life.ru публиковал кадры задержания другого подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в Крыму. По данным ФСБ, 55-летний уроженец Сумской области собирал для СБУ информацию о кораблях Черноморского флота и российских средствах ПВО. Мужчину также заключили под стражу.