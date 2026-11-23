Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который передал украинской военной разведке адрес бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР для его последующего убийства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России 1990 г. р., причастного к государственной измене в форме шпионажа», — заявили в ведомстве.

Мужчина самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через иностранный мессенджер. После этого он начал конфиденциальное сотрудничество с украинской спецслужбой и согласился собирать сведения, которые могли быть использованы против России. Одним из заданий предполагаемого куратора стал поиск бывшего сотрудника МГБ ДНР, находившегося на территории Крымского полуострова.

«По заданию куратора он передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника МГБР ДНР и адрес его проживания для дальнейшей ликвидации», — сообщили в ЦОС ФСБ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.