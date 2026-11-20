Попытка взорвать автомобиль сотрудника оборонного предприятия в Петербурге обернулась для 24-летней москвички 23 годами колонии. О приговоре Юлии Московской сообщили в городской прокуратуре. Девушку признали виновной в госизмене, участии в террористической организации, покушении на теракт и незаконном обороте взрывного устройства.

Помимо лишения свободы, Первый Западный окружной военный суд назначил ей штраф в миллион рублей. Подсудимая полностью признала вину.

По материалам дела, в июне 2024 года Московская подала заявку на вступление в запрещённый в России террористический «Легион «Свобода России»*. После этого она стала получать поручения от кураторов, а летом 2025-го переехала из Подмосковья в Петербург, где ей приказали установить местонахождение автомобиля сотрудника компании, производящей беспилотники и военную технику.

Для покушения девушке через курьера передали взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Куратор называл его «маячком», однако при этом открыто говорил о намерении убить разработчика оружия. Мощность устройства, по результатам экспертизы, превышала 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

План сорвался из-за магнитов, которые Московская специально купила для крепления бомбы к днищу Mercedes. Они оказались слишком слабыми. Всё происходило под наблюдением куратора через видеосвязь. Получив команду уходить, девушка покинула парковку на улице Авиаконструкторов, но по дороге домой её задержали сотрудники ФСБ.

В подготовке покушения участвовал и 52-летний петербуржец Павел Чеберяко. Он заранее выяснил номер машины и место её стоянки, а в день предполагаемого теракта должен был снять на видео, как сотрудник предприятия садится за руль. С Московской мужчина знаком не был: оба действовали по отдельным указаниям кураторов. Суд ранее приговорил Чеберяко к 20 годам лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве автомобиля с военнослужащим на Колпинском шоссе в Петербурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мужчины. Машина взорвалась, когда он находился за рулём и выезжал со двора.