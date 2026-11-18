В Калининградской области троих жителей заподозрили в госизмене из-за создания сети сим-боксов. Подробности раскрыла пресс-служба регионального УФСБ.

В Калининградской области троих жителей задержали по подозрению в госизмене. Видео © Пресс-служба УФСБ РФ по Калининградской области.

Задержанные — граждане России 2000–2002 годов рождения. По данным ведомства, они организовали межрегиональную систему абонентских терминалов и занимались её администрированием в интересах украинских спецслужб. Предполагается, что эта инфраструктура использовалась для разведывательно-подрывной деятельности против безопасности РФ.

Против всех троих возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу, а правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. За государственную измену предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Ранее Life.ru сообщал, что в Калужской области обнаружили нелегальный SIM-банк, который мог использоваться в интересах украинских спецслужб. Устройство позволяло организовывать массовые телефонные обзвоны и скрывать настоящие номера абонентов. С его помощью злоумышленники могли выдавать свои обращения за звонки от государственных служб.