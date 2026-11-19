Куратором россиянки, осуждённой за подрыв железнодорожных путей возле Читы по заданию украинских спецслужб, была женщина. Об этом свидетельствует рассказ осуждённой на видео, которое Центр общественных связей ФСБ предоставил.

Куратором осуждённой за подрыв путей под Читой была женщина. Видео © ФСБ России

По словам жительницы Забайкалья, связь с предполагаемой заказчицей она установила через Telegram-бот. Именно собеседница предложила ей повредить железнодорожное полотно за денежное вознаграждение.

«Да, она мне предложила осуществить подрыв железнодорожной конструкции, повредить полотно. Предложила деньги», — рассказала осуждённая на опубликованных кадрах.

Впоследствии россиянка самостоятельно приобрела необходимые компоненты и по полученным инструкциям изготовила взрывное устройство. Ночью она доставила его к железнодорожным путям, установила и устроила взрыв. Произошедшее женщина сняла на мобильный телефон и отправила запись куратору в качестве отчёта. По данным ФСБ, за выполнение задания ей заплатили.

Контакт с представителем украинских спецслужб осуждённая установила ещё в 2023 году. Первоначально она выполняла задания по распространению антивоенных листовок, а в августе 2025-го совершила подрыв возле Читы.

Второй Восточный окружной военный суд признал россиянку 1974 года рождения виновной в диверсии, государственной измене и других преступлениях. Ей назначили 24 года колонии общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей.