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Опубликовано 9 октября, 19:04

В Ленобласти поймали петербуржца с взрывчаткой, не дав подорвать ж/д-станцию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Петербурге отправили под арест мужчину, которого обвиняют в попытке подорвать релейный шкаф на железной дороге. В СИЗО он останется до 7 декабря, сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, более года фигурант поддерживал связь в мессенджере с представителями украинской террористической организации и получал от кураторов задания.

В начале октября мужчина приехал к железнодорожной станции «Георгиевская», где осмотрел местность. Через несколько дней ему поручили вернуться и устроить взрыв возле релейного шкафа.

Самодельное взрывное устройство он забрал из тайника, координаты которого получил от куратора. Реализовать задуманное мужчина не успел — его задержали в Ленинградской области.

После задержания фигурант признал причастность к подготовке диверсии. По данным следствия, ранее он неоднократно получал деньги от кураторов, а в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия.

Суд учёл, что на свободе обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства или иным способом помешать расследованию, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Петербурге уже расследовали диверсии на железнодорожной инфраструктуре. Ранее правоохранители задержали серийного поджигателя релейных шкафов, который, по данным следствия, получал деньги от украинских кураторов. Мужчину связали сразу с несколькими эпизодами на железной дороге в Сестрорецке, Белоострове и районе станции Лисий Нос.

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Николь Вербер
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