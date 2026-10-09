Аксёнов потребовал наказать главу Симферополя и района из-за жалоб жителей

Глава Крыма Сергей Аксёнов рекомендовал объявить выговоры главе администрации Симферополя Михаилу Афанасьеву и руководителю Симферопольского района Вячеславу Вайсбейну. Поводом стали жалобы жителей и недостаточная реакция местных властей на их обращения.

По словам Аксёнова, многие проблемы, с которыми крымчане обращаются непосредственно к нему, можно было решить на муниципальном уровне. Однако при разборе выясняется, что на местах зачастую не могут даже объяснить, когда поступила жалоба, кто занимался вопросом и какие меры были приняты.

«Создаётся впечатление, что у муниципальных чиновников просто нет желания помочь. Рассматриваю это как халатное отношение к своим обязанностям», — сообщил руководитель республики в MAX.

На основании обращений жителей он предложил депутатам Симферопольского городского совета и районного совета объявить выговоры Афанасьеву и Вайсбейну соответственно.

Отдельные претензии Аксёнов высказал к работе общественного транспорта. По его словам, сотрудники Минтранса и курирующие заместители глав администраций должны выезжать на места и напрямую общаться с пассажирами, однако такой работы не хватает.

За жалобы на несоблюдение перевозчиками расписания глава региона также рекомендовал объявить выговор министру транспорта Крыма Арсению Козловскому.

«Расписание должно формироваться в первую очередь для удобства пассажиров. В случае отмены рейса людям нужно сообщать об этом заранее», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что жителям важно не только услышать извинения, но и понимать, каким образом власти собираются устранить проблему.

Аксёнов и ранее жёстко реагировал на жалобы крымчан к работе региональных структур. В сентябре он уволил гендиректора «Крымэнерго» Максима Шклярского после претензий к работе предприятия. Тогда глава республики также потребовал проверить практику взимания платы за отдельные административные процедуры и передать материалы по работе одной из комиссий в прокуратуру.