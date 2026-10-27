Актёр Алан Дайзерт из сериала «Все мои дети» умер от рака

Американский актёр Алан Дайзерт, прославившийся ролью афериста Шона Кадэхи в сериале «Все мои дети», умер в возрасте 75 лет. Артиста не стало 23 октября, однако о его смерти стало известно спустя несколько дней. Печальную новость сообщила его супруга Мишель, опубликовав трогательное обращение в социальных сетях.

«Я убита горем. Хотя мне трудно представить жизнь без него, я навсегда благодарна за то, что испытала то, что многие люди ищут всю жизнь, — любовь всей жизни», — написала вдова.

Причину смерти актёра семья не раскрыла. При этом Мишель призналась, что на протяжении многих лет её муж сталкивался с серьёзными проблемами со здоровьем. Несмотря на болезни, он сохранял чувство юмора, жизнелюбие и благодарность близким.

В 2023 году Дайзерт выпустил автобиографию Lights, Camera, Cancer!, в которой рассказал о борьбе с редким агрессивным онкологическим заболеванием. Актёр перенёс несколько серьёзных операций и курсы химиотерапии. Однако официально не сообщалось, стала ли именно эта болезнь причиной его смерти.

Алан Дайзерт родился 12 июня 1951 года в американском штате Иллинойс. После изучения телевизионного искусства в университете он начал актёрскую карьеру. В 1978 году появился в комедийном сериале «Мыло», а настоящую популярность получил благодаря «Всем моим детям». В разные годы с 1980-го по 1990-й артист сыграл Шона Кадэхи в 79 эпизодах проекта.

В его фильмографии также значатся картины «Две недели» и «Афера». Помимо съёмок, Дайзерт занимался режиссурой, продюсированием и преподаванием актёрского мастерства в Нэшвилле. У него остались жена и двое сыновей — Коди и Купер. Вдова попросила близких не погружаться в скорбь, а вспоминать счастливые моменты, проведённые с артистом.