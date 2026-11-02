Актёр Денис Матросов назвал дочь Марией вместо Стефании в последний момент
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Актёр Денис Матросов и его супруга Оксана Рудич-Каструбина едва не назвали новорождённую дочь Стефанией, однако в последний момент остановились на более привычном имени Мария. О неожиданном решении артист рассказал Пятому каналу.
Актёр Денис Матросов объяснил, почему назвал новорождённую дочь Марией. Видео © Пятый канал
По словам Матросова, первоначально супруги всерьёз рассматривали необычное имя для малышки. Однако после совместного обсуждения поняли, что оно совершенно не вписывается в их большую семью, где уже есть несколько мальчиков.
«Мы хотели Стефания, Стефания, что-то как-то думали. И потом в одну секунду сели вместе: ну какая Стефания? Дима, Ваня и Федя», — вспомнил актёр.
Оксана поддержала мужа, предложив назвать девочку Машенькой. В итоге родители единодушно выбрали именно этот вариант, решив, что он гораздо лучше сочетается с именами остальных детей.
Для Матросова малышка стала пятым ребёнком. От предыдущих отношений у артиста четверо сыновей. С двумя старшими, появившимися на свет в союзе с Людмилой Татаровой, он практически не поддерживает связь. Зато с детьми от актрисы Марии Куликовой и юриста Ольги Головиной у него сохранились хорошие отношения. У нынешней супруги знаменитости также есть ребёнок от первого брака.
Ранее Life.ru сообщал, что актёр Станислав Бондаренко неожиданно сменил имя новорождённой дочери. Первоначально супруги назвали малышку Аидой, однако спустя несколько недель передумали, решив, что девочке гораздо больше подходит имя Мелания.