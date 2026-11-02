Актёр Денис Матросов и его супруга Оксана Рудич-Каструбина едва не назвали новорождённую дочь Стефанией, однако в последний момент остановились на более привычном имени Мария. О неожиданном решении артист рассказал Пятому каналу.

Актёр Денис Матросов объяснил, почему назвал новорождённую дочь Марией. Видео © Пятый канал

По словам Матросова, первоначально супруги всерьёз рассматривали необычное имя для малышки. Однако после совместного обсуждения поняли, что оно совершенно не вписывается в их большую семью, где уже есть несколько мальчиков.

«Мы хотели Стефания, Стефания, что-то как-то думали. И потом в одну секунду сели вместе: ну какая Стефания? Дима, Ваня и Федя», — вспомнил актёр.

Оксана поддержала мужа, предложив назвать девочку Машенькой. В итоге родители единодушно выбрали именно этот вариант, решив, что он гораздо лучше сочетается с именами остальных детей.

Для Матросова малышка стала пятым ребёнком. От предыдущих отношений у артиста четверо сыновей. С двумя старшими, появившимися на свет в союзе с Людмилой Татаровой, он практически не поддерживает связь. Зато с детьми от актрисы Марии Куликовой и юриста Ольги Головиной у него сохранились хорошие отношения. У нынешней супруги знаменитости также есть ребёнок от первого брака.