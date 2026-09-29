Актёр Станислав Бондаренко сменил имя новорождённой дочери

Актёр Станислав Бондаренко и его супруга решили изменить имя младшей дочери спустя несколько недель после её рождения. Девочку, которую первоначально назвали Аидой, теперь зовут Мелания. Об этом артист рассказал в своём блоге.

«Посмотрели мы с Аурелией на неё и поняли, что она Мелани!» — написал Бондаренко.

Полное имя девочки — Мелания Станиславовна Бондаренко. Она появилась на свет 6 сентября и стала третьей общей дочерью супругов и четвёртым ребёнком актёра.

Беременность супруги Бондаренко протекала непросто. Ей пришлось соблюдать постельный режим и неоднократно обращаться за медицинской помощью, а роды начались раньше срока. После экстренной операции женщина несколько дней провела в реанимации.

7 сентября Life.ru сообщал о рождении дочери Станислава Бондаренко. Тогда актёр рассказал, что малышка появилась на свет в 3:36 утра, и сообщил поклонникам, что её назвали Аидой.