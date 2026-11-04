Российский актёр Иван Скицан, сыгравший в фильме «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», умер в больнице в возрасте 39 лет. О смерти артиста сообщили его родственники.

«Да, он больше не с нами, умер в больнице», — приводит слова членов семьи актёра РИА «Новости».

Причину смерти Ивана Скицана и сведения о возможном заболевании его близкие пока не раскрыли. В семье уточнили ТАСС, что артиста похоронят на родине, в посёлке Сява Нижегородской области.

Артист родился 4 января 1987 года в посёлке Сява Нижегородской области. В 2008 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. Через два года Скицан присоединился к труппе МХАТ имени Горького. Также он работал в Театре на Юго-Западе и преподавал на театральном отделении Детской музыкальной школы имени К. В. Молчанова.

За годы работы актёр исполнил несколько заметных театральных ролей. Среди них Тибальт в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрас в «Гамлете» режиссёра Валерия Беляковича, сержант Лбов в «Зойкиной квартире» Татьяны Дорониной и герцог Тизей в спектакле «Сон в летнюю ночь».

Скицан также снимался в кино и на телевидении. Зрители знают его по фильму «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», который вышел в 2010 году, и сериалам «Маргоша» и «Ранетки».

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