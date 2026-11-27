Скончался актёр театра и кино Владимир Мельников, знакомый зрителям по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский». Об этом РИА «Новости» рассказали в окружении артиста, ушедшего из жизни 26 ноября в возрасте 62 лет.

«Болел, онкология», — сообщила собеседница агентства.

Мельников родился 8 февраля 1964 года. В 1986 году он получил диплом ГИТИСа, а в разные периоды творческой карьеры выступал на сценах театров Симферополя и Москвы. В 2013 году артист присоединился к труппе Русского духовного театра «Глас».

За годы работы в кинематографе Мельников принял участие более чем в 30 проектах. В его фильмографию вошли картина «Размах крыльев», сериалы «Александровский сад», «След», «Кодекс чести» и «Один против всех». Особую известность актёру принесли работы в «Глухаре» и «Склифосовском».

Накануне также стало известно о смерти актёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Бангиса Счастливого. Артист скончался в ночь на 23 ноября в возрасте 62 лет. Помимо съёмок в кино, он занимался музыкой и литературным творчеством, а зрителям был также знаком по сериалам «Убойная сила — 2» и «Агент национальной безопасности».