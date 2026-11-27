Ни актёра, ни денег: Приставы открыли новое дело против Смольянинова*
Долг актёра Смольянинова* вырос до 141 тысячи рублей из-за нового штрафа
Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы
Судебные приставы открыли новое исполнительное производство в отношении актёра Артура Смольянинова* из-за неоплаченного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Общая сумма задолженности, подлежащей принудительному взысканию, теперь превышает 141 тысячу рублей.
Задолженность, судя по базе ФССП, складывается из двух сумм: более 101 тысячи рублей по кредиту и 40 тысяч рублей административного штрафа. Новое исполнительное производство возбудили 11 ноября на основании материалов Черёмушкинского районного суда Москвы. Штраф артист получил 2 ноября за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. Суд признал его виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил денежное взыскание, которое актёр не погасил в установленном порядке.
В начале 2026 года в отношении актёра действовало более пяти исполнительных производств. Часть из них касалась неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Впоследствии эти задолженности погасили, а соответствующие дела закрыли.
Ранее Life.ru сообщал, что приставы не смогли взыскать со Смольянинова* задолженность по кредиту на сумму более 101 тысячи рублей. Впоследствии Черёмушкинский суд назначил артисту новый штраф в размере 40 тысяч рублей за несоблюдение требований к иностранным агентам.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, включён в список террористов и экстремистов.