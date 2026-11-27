Задолженность, судя по базе ФССП, складывается из двух сумм: более 101 тысячи рублей по кредиту и 40 тысяч рублей административного штрафа. Новое исполнительное производство возбудили 11 ноября на основании материалов Черёмушкинского районного суда Москвы. Штраф артист получил 2 ноября за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. Суд признал его виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил денежное взыскание, которое актёр не погасил в установленном порядке.