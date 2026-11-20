Минюст ввёл ограничения против Лазаревой*, Смольянинова*, Каца* и других лиц
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevatut, chelovek.cilveks.human, maxim_katz
Минюст России включил телеведущую Татьяну Лазареву* и актёра Артура Смольянинова* в реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Об этом сообщили в ведомстве.
В тот же список внесли Любовь Соболь**, Максима Каца**, Илью Пономарёва**, Петра Верзилова** и Аббаса Галлямова**.
Реестр Минюста создан для россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения назначенного им наказания. Попадание в список влечёт ряд ограничений: нельзя оформлять кредиты, регистрировать бизнес и автомобили, свободно распоряжаться некоторыми российскими активами, пользоваться рядом банковских и государственных онлайн-сервисов. Также ограничивается получение консульских и нотариальных услуг.
Ранее Life.ru сообщал о включении в реестр иноагентов двух незарегистрированных политических объединений, поэтессы, экономиста и других лиц. Предыдущее обновление списка состоялось 6 ноября.
* Признаны в России иностранными агентами и включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признаны в России иностранными агентами.