Минюст России включил телеведущую Татьяну Лазареву* и актёра Артура Смольянинова* в реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Об этом сообщили в ведомстве.

В тот же список внесли Любовь Соболь**, Максима Каца**, Илью Пономарёва**, Петра Верзилова** и Аббаса Галлямова**.

Реестр Минюста создан для россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения назначенного им наказания. Попадание в список влечёт ряд ограничений: нельзя оформлять кредиты, регистрировать бизнес и автомобили, свободно распоряжаться некоторыми российскими активами, пользоваться рядом банковских и государственных онлайн-сервисов. Также ограничивается получение консульских и нотариальных услуг.

Ранее Life.ru сообщал о включении в реестр иноагентов двух незарегистрированных политических объединений, поэтессы, экономиста и других лиц. Предыдущее обновление списка состоялось 6 ноября.