Российскую писательницу Василину Орлову*, ранее признанную иностранным агентом, внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

В опубликованном списке указаны полные данные литератора: Василина Александровна Орлова*, родившаяся 11 октября 1979 года в селе Дунай Шкотовского района Приморского края.

В ноябре 2025 года Минюст России включил писательницу в реестр иностранных агентов. Ведомство утверждало, что она распространяла материалы других иноагентов, недостоверные сведения о решениях российских властей и Вооружённых силах РФ, а также выступала против специальной военной операции.

Орлова* проживает за пределами России. Включение в перечень Росфинмониторинга предусматривает ограничения на финансовые операции и замораживание денежных средств с установленными законом исключениями.

Ранее Life.ru сообщал, что бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация о включении политика в список появилась 23 октября, после его задержания по делу о публичном оправдании терроризма.