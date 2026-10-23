Экс-депутата Госдумы Олега Михайлова* внесли в список террористов и экстремистов

Бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Олега Михайлова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом стало известно 23 октября.

Бывшему парламентарию предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Речь идёт о публичных призывах к террористической деятельности, её оправдании или пропаганде с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Олег Михайлов* возглавляет республиканское отделение КПРФ в Коми с 2014 года. С 2015 по 2021 год он был депутатом Государственного совета республики, а затем представлял регион в Госдуме до 2026 года.

Михайлова задержали 21 октября в Москве после возвращения из отпуска. На следующий день Басманный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря 2026 года. По информации КПРФ, поводом для уголовного преследования могла стать публикация Михайлова от 2024 года, посвящённая социологу Борису Кагарлицкому**, ранее осуждённому по делу об оправдании терроризма.

Больше новостей об уголовных расследованиях и решениях правоохранительных органов — в разделе «Криминал» на Life.ru.