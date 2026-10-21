Экс-депутата Госдумы Олега Михайлова задержали в Москве

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова задержали в Москве по делу о публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщают в отделении КПРФ в Республике Коми.

Отмечается, что силовики задержали Михайлова после возвращения из отпуска. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающую ответственность за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду с использованием интернета. Сейчас политик находится в изоляторе временного содержания, а уже 22 октября суд должен решить вопрос о мере пресечения.

Как сообщили в отделении, поводом для задержания политика могли послужить высказывания о Борисе Кагарлицком* и Сергее Удальцове**.

«Предполагают, что на каком-то ресурсе в 2024 году он высказывался в защиту Кагарлицкого* и Удальцова**», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Донецке приговорил блогера и правоведа Татьяну Монтян** к полутора годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму. При этом осуждённая пока останется на свободе. Блогера признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета либо СМИ.

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