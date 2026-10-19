На блогера Ивана Золо составили протокол за демонстрацию запрещённой символики

На популярного блогера и исполнителя Ивана Золо (Ивана Золочевского) составили административный протокол за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Поводом стало видео, которое 22-летний москвич ранее разместил в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

«В столице ДНР сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Москвы, который разместил на одной из интернет-платформ контент, запрещённый действующим законодательством РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Задержание провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму. В отношении блогера составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за пропаганду либо публичную демонстрацию атрибутики или символики экстремистских организаций.

История получила огласку после того, как 17 октября сотрудники правоохранительных органов прервали выступление Ивана Золо в донецком клубе «Террикон». Силовики поднялись на сцену и увели исполнителя на глазах у зрителей.

Сам блогер объяснил, что претензии связаны с футболкой, которую он приобрёл ещё в 2022 году. По словам Золочевского, он снимался в ней для нескольких видеороликов, не зная, что изображение на одежде относится к запрещённой символике.

После задержания Иван Золо признал нарушение и пообещал удалить соответствующие записи из своих социальных сетей, а саму футболку утилизировать. Он также заверил подписчиков, что с ним всё в порядке.

Из-за происшествия концерт блогера в Мариуполе, запланированный на 18 октября, пришлось перенести. О новых датах выступления артист пообещал сообщить дополнительно.

Ранее Life.ru публиковал кадры задержания Ивана Золо прямо во время выступления в Донецке. На записи видно, как правоохранители поднимаются на сцену клуба «Террикон» и прерывают концерт исполнителя.