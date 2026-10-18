Появились кадры задержания блогера Ивана Золо прямо на сцене в Донецке

В Сети появились кадры задержания популярного блогера и стримера Ивана Золо (Ивана Золочевского) во время концерта в Донецке. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов поднимаются на сцену клуба «Террикон» и уводят исполнителя, прервав его выступление.

Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке. Видео © VK / Типичный Донецк

Инцидент произошёл вечером 17 октября. В администрации клуба подтвердили, что силовики проверили самого артиста, членов его команды и посетителей мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании блогера Ивана Золо прямо во время концерта в Донецке. Инцидент произошёл 17 октября в клубе «Террикон». Силовики прервали выступление и увели артиста со сцены. Позднее блогер объяснил, что причиной стали претензии к старому видео, на котором он появился в футболке с запрещённой символикой.