Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 12:43

Появились кадры задержания блогера Ивана Золо прямо на сцене в Донецке

Обложка © VK / Типичный Донецк

Обложка © VK / Типичный Донецк

В Сети появились кадры задержания популярного блогера и стримера Ивана Золо (Ивана Золочевского) во время концерта в Донецке. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов поднимаются на сцену клуба «Террикон» и уводят исполнителя, прервав его выступление.

Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке. Видео © VK / Типичный Донецк

Инцидент произошёл вечером 17 октября. В администрации клуба подтвердили, что силовики проверили самого артиста, членов его команды и посетителей мероприятия.

Блогер Иван Золо раскаялся из-за сатанистской* футболки после задержания
Блогер Иван Золо раскаялся из-за сатанистской* футболки после задержания

Ранее Life.ru рассказывал о задержании блогера Ивана Золо прямо во время концерта в Донецке. Инцидент произошёл 17 октября в клубе «Террикон». Силовики прервали выступление и увели артиста со сцены. Позднее блогер объяснил, что причиной стали претензии к старому видео, на котором он появился в футболке с запрещённой символикой.

Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar