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Регион
Опубликовано 18 октября, 02:03

Блогер Иван Золо раскаялся из-за сатанистской* футболки после задержания

Иван Золо. Обложка © VK / Иван Золочевский

Иван Золо. Обложка © VK / Иван Золочевский

Блогер Иван Золо (Иван Золочевский) прокомментировал своё задержание во время концерта в Донецке. По его словам, причиной стало старое видео, на котором он появился в футболке с символикой сатанизма*. Блогер признал вину и пообещал избавиться от вещи.

Золо рассказал, что приобрёл футболку ещё в 2022 году в магазине хип-хоп-одежды. По его словам, тогда он не знал, что означает изображение на ней.

«Незнание закона — не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину за эту ситуацию, обязуюсь удалить всё видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать», — написал блогер в социальных сетях.

После происшествия организаторы перенесли концерт Ивана Золо в Мариуполе. Остальные выступления пока сохраняют в расписании, об их отмене не сообщалось.

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Ранее Life.ru писал, что силовики задержали блогера во время выступления в донецком клубе «Террикон». Сотрудники правоохранительных органов появились почти сразу после начала концерта. Проверка затронула не только самого Ивана Золо, но и участников его команды, а также посетителей мероприятия.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Лия Мурадьян
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