Рэпер Navai рискует потерять более 100 млн рублей из-за скандала с наркотиками

Рэпер Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, рискует потерять свыше 100 млн рублей после задержания в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Основной удар по заработкам артиста нанесут отменённые концерты и потеря заказов на предновогодние корпоративы.

У исполнителя отменены девять ближайших концертов и несколько частных выступлений. Недополученный доход от них оценивается минимум в 40 млн рублей. Ещё как минимум 60 млн музыкант может упустить из-за корпоративов, так как именно в октябре и ноябре заказчики бронируют артистов на предновогодние мероприятия.

При этом доходы от прослушиваний сохранятся. Сентябрьский трек Navai «Сгореть» находится в топе чартов, а его песни пользовались спросом и до задержания. Повлиял ли скандал на число прослушиваний, станет понятно к концу месяца.

Стриминг остаётся одним из основных источников заработка рэпера. У звёзд, чьи композиции долго держатся в чартах, поступления могут достигать 10 млн рублей за квартал и больше. Однако последствия для репутации способны оказаться серьёзнее финансовых потерь, пишет kp.ru.