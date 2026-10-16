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Регион
Опубликовано 16 октября, 15:05

Рэпер Navai рискует потерять более 100 млн рублей из-за скандала с наркотиками

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navaib

Рэпер Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, рискует потерять свыше 100 млн рублей после задержания в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Основной удар по заработкам артиста нанесут отменённые концерты и потеря заказов на предновогодние корпоративы.

У исполнителя отменены девять ближайших концертов и несколько частных выступлений. Недополученный доход от них оценивается минимум в 40 млн рублей. Ещё как минимум 60 млн музыкант может упустить из-за корпоративов, так как именно в октябре и ноябре заказчики бронируют артистов на предновогодние мероприятия.

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При этом доходы от прослушиваний сохранятся. Сентябрьский трек Navai «Сгореть» находится в топе чартов, а его песни пользовались спросом и до задержания. Повлиял ли скандал на число прослушиваний, станет понятно к концу месяца.

Стриминг остаётся одним из основных источников заработка рэпера. У звёзд, чьи композиции долго держатся в чартах, поступления могут достигать 10 млн рублей за квартал и больше. Однако последствия для репутации способны оказаться серьёзнее финансовых потерь, пишет kp.ru.

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Напомним, 13 октября Наваи Бакирова задержали на въезде в Казахстан после обнаружения запрещённого вещества в автомобиле. Было возбуждено дело о покушении на контрабанду наркотиков. Рэперу грозит до пяти лет колонии. 15 октября суд арестовал исполнителя на два месяца. Защита артиста намерена обжаловать арест и добиться его освобождения под залог.

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Борис Эльфанд
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