Гуф поддержал арестованного Navai и показал неожиданное фото с ним

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) публично поддержал Navai после его ареста в Казахстане и заодно раскрыл неожиданную деталь из личной жизни коллеги. Музыкант опубликовал фотографию, на которой они с другом по прозвищу Кавказ утешают Наваи Бакирова после расставания с блогером Настей Мироновой.

На снимке Navai лежит на полу в окружении друзей. Судя по пояснению Гуфа, именно так проходила одна из встреч мужской компании, когда артист переживал разрыв с возлюбленной. Неожиданный кадр рэпер сопроводил словами поддержки в адрес товарища.

«Брат мой, я знаю, какой ты «раста» — никакой! Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что всё будет хорошо! Поэтому сил тебе и ждём на Арбате, родной», — написал Гуф.