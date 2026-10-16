Гуф поддержал арестованного Navai и показал неожиданное фото с ним
Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) публично поддержал Navai после его ареста в Казахстане и заодно раскрыл неожиданную деталь из личной жизни коллеги. Музыкант опубликовал фотографию, на которой они с другом по прозвищу Кавказ утешают Наваи Бакирова после расставания с блогером Настей Мироновой.
На снимке Navai лежит на полу в окружении друзей. Судя по пояснению Гуфа, именно так проходила одна из встреч мужской компании, когда артист переживал разрыв с возлюбленной. Неожиданный кадр рэпер сопроводил словами поддержки в адрес товарища.
«Брат мой, я знаю, какой ты «раста» — никакой! Я никогда не поверю в то, что сейчас про тебя несут! Уверен, что всё будет хорошо! Поэтому сил тебе и ждём на Арбате, родной», — написал Гуф.
Ранее Life.ru рассказывал, как Настя Миронова отреагировала на задержание бывшего возлюбленного в Казахстане. Блогер отказалась комментировать произошедшее, пояснив, что они с рэпером давно не общаются.