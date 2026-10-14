«Давно не общаемся»: Бывшая девушка Navai отреагировала на его задержание в Казахстане

Бывшая возлюбленная рэпера Navai Анастасия Миронова заявила, что ничего не знает о его предполагаемом задержании. По словам девушки, они уже давно прекратили общение. Певица Mona, близкая подруга музыканта, также призналась, что впервые услышала о случившемся от журналистов.

«По ситуации не знаю, не общаюсь с этим человеком уже очень давно, поэтому никак не могу прокомментировать», — цитирует Миронову Super.ru.

Анастасия и Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, ранее состояли в романтических отношениях. Официально об их романе стало известно в 2025 году, когда Миронова подтвердила его в социальных сетях. Теперь, судя по её словам, бывшие возлюбленные не поддерживают связь.

Не смогла прояснить ситуацию и Mona (Дарья Кустовская). Певица удивилась вопросу о задержании друга и отказалась обсуждать сведения, о которых ничего не слышала.

«Ничего не знаю вообще, где такая информация? Комментариев не буду давать, естественно, по этому поводу, потому что не знаю, о чём речь идёт», — заявила артистка.

Тем временем выяснилось, что сообщение об отмене концерта Navai появилось в социальных сетях его концертного директора ещё до распространения новостей о предполагаемом задержании. Однако связано ли изменение гастрольных планов с действиями правоохранителей, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что рэпера Navai задержали при попытке въехать в Казахстан. Как сообщал Life.ru, полицейские и пограничники остановили автомобиль музыканта на КПП «Кордай» в Жамбылской области. Во время проверки машины правоохранители обнаружили и изъяли вещество, которое, по данным полиции, является наркотическим. Исполнителя поместили в изолятор временного содержания