«Его подставили»: Мать Navai рассказала о звонке охраны и скором освобождении сына

Мать задержанного в Казахстане рэпера Navai — Айнур Бакирова — заявила, что её сына вскоре могут отпустить. По словам женщины, представители команды музыканта заверили её, что ситуация разрешается и серьёзных поводов для беспокойства нет. Об этом она рассказала изданию Super.ru.

Новость о задержании сына стала для Бакировой неожиданностью. Мать артиста призналась, что накануне чувствовала тревогу, однако о случившемся узнала не от самого музыканта. Женщина категорически отвергла предположение, что Navai мог сознательно перевозить запрещённые вещества.

«Боже мой, какой он и наркотик, его подставили, он вообще не занимается этим, как это может так? Господи, так кто же его подставил, мой сын, у него концерт скоро. Не может быть так, я точно говорю, не может быть так. Я ещё подумала, почему остановили концерт», — сказала Бакирова.

Позднее женщина связалась с командой артиста и получила обнадёживающие новости. По её словам, охрана Navai сообщила, что вопрос якобы практически решён и музыканту осталось заплатить штраф.

«Охрана его позвонила и сказала, что решили там все уже. Сейчас отпустят, сказали, не волнуйся, штраф заплатит и все. Они же не контрабанду везут», — добавила мать рэпера.

Между тем ранее появилась информация о задержании Navai на границе Казахстана. По сообщениям СМИ, при досмотре его автомобиля правоохранители обнаружили вещество, предположительно являющееся наркотическим. На фоне случившегося было отменено выступление артиста в Астане, запланированное на 14 октября.

При этом слова Бакировой о предстоящем освобождении основаны на разговоре с охраной сына. Официального подтверждения, что музыканта уже отпустили или уголовное дело прекращено, пока нет. Версию о подставе правоохранительные органы также не подтверждали.

Ранее стало известно, что Navai задержали при въезде в Казахстан. Как сообщал Life.ru, автомобиль рэпера остановили на пограничном пункте пропуска «Кордай». Во время досмотра машины обнаружили запрещённое вещество. Музыканта задержали, а его концерт в Астане отменили.